La mission de l'Arche de BriNoé

En Espagne, la fin de la saison de chasse est synonyme de maltraitance et d'abandon pour des milliers de lévriers.

Pour venir en aide à ces chiens martyrs, Brigitte Boucher et Michel Gagnon ont fondé en 2023 l'organisme à but non lucratif l'Arche de BriNoé.

Chaque mois, ils parcourent des milliers de kilomètres pour rapatrier au Québec des lévriers espagnols déjà adoptés par des familles d'ici.

Écoutez la présidente fondatrice de l'Arche de BriNoé, Brigitte Boucher, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.