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La mission de l'Arche de BriNoé

Lévriers espagnols: «Le principal défi, c'est de faire confiance à l'humain»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 août 2026 09:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Lévriers espagnols: «Le principal défi, c'est de faire confiance à l'humain»
Brigitte Boucher et Michel Gagnon en compagnie de leur lévrier. / Cogeco Média

En Espagne, la fin de la saison de chasse est synonyme de maltraitance et d'abandon pour des milliers de lévriers.

Pour venir en aide à ces chiens martyrs, Brigitte Boucher et Michel Gagnon ont fondé en 2023 l'organisme à but non lucratif l'Arche de BriNoé.

Chaque mois, ils parcourent des milliers de kilomètres pour rapatrier au Québec des lévriers espagnols déjà adoptés par des familles d'ici.

Écoutez la présidente fondatrice de l'Arche de BriNoé, Brigitte Boucher, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.

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