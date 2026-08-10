Le marché automobile canadien montre de premiers signes de répit après les fortes hausses post-pandémies, comme le révèle un article dans La Presse.

Le marché des voitures d'occasion connait une baisse particulièrement importante, ce qui pourrait amener plusieurs acheteurs à se tourner vers ces véhicules.

Écoutez le journaliste et expert automobile Alain McKenna en discuter, lundi matin, au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier se montre toutefois prudent quant à ces indicateurs de baisse de prix, rappelant que le coût d'achat d'une voiture neuve demeure très élevé.