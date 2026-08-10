1 enfant sur 3 arrive à l'école le ventre vide

À l'approche de la rentrée scolaire, la pauvreté et l'inflation continuent de frapper de nombreuses familles, poussant un grand nombre d'élèves à se présenter en classe sans avoir mangé.

Malgré ses 31 ans d'existence et sa présence dans plus de 600 écoles au Québec, le Club des petits déjeuners fait face à une demande toujours aussi criante.

L'organisation compte encore environ 150 écoles sur sa liste d'attente.

Écoutez la présidente du Club des petits déjeuners, Julie Desharnais, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin Le matin.