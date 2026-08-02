En salles dès le 11 novembre

La bande-annonce officielle du long métrage sur le légendaire pilote québécois Gilles a finalement été dévoilée sur les réseaux sociaux.

Annoncé initialement en 2023, le film Villeneuve aura surmonté de nombreuses embûches pour finalement être annoncé au grand écran le 11 novembre prochain. Effectivement, la production a non seulement fait face à un changement de réalisateur, mais aussi à des dépassements de coûts.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée en discuter dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.