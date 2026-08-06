Les animateurs de l'émission Le midi, Valérie Beauoin et Jean-Sébastien Hammal, abordent les dangers des trottinettes électriques avec le Dr Guillaume Lacombe, urgentologue.

Malgré une réglementation fixant l'âge minimal à 14 ans et la vitesse maximale à 25 km/h, les accidents causent des blessures graves, voire des décès.

Le Dr Lacombe rappelle que ces appareils s'apparentent plus à un scooter qu'à un jouet et invite à une grande prudence.

Il note une hausse fréquente des blessés aux urgences cet été, un contexte rendu difficile par l'achalandage élevé dans les hôpitaux.

Écoutez Dr Guillaume Lacombe, urgentologue, expliquer le tout, jeudi au Midi.