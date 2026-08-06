Projet de rénovation dans le Village

Infrastructures vieillissantes, itinérance, toxicomanie et sentiment d'insécurité : les défis sont majeurs dans le Village.

Pour faire face à la situation, la Ville de Montréal a annoncé sa vision de grands chantiers dans le secteur, d'ici 2030, pour redonner du souffle à ce lieu emblématique de la métropole. Les projets de rénovations pourraient toutefois causer des enjeux à certains commerçants.

Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller de la Ville de Montréal dans Ville-Marie, faire le point, jeudi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.