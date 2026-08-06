Projet de rénovation dans le Village

Infrastructures vieillissantes, itinérance, toxicomanie et sentiment d'insécurité : les défis sont majeurs dans le Village.
Pour faire face à la situation, la Ville de Montréal a annoncé sa vision de grands chantiers dans le secteur, d'ici 2030, pour redonner du souffle à ce lieu emblématique de la métropole. Les projets de rénovations pourraient toutefois causer des enjeux à certains commerçants.
Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller de la Ville de Montréal dans Ville-Marie, faire le point, jeudi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«On va s'assurer que, quand les travaux vont commencer, les commerçants n'auront jamais plus d'un an d'impact. Et la mairesse et moi ne sommes pas des politiciens briefés. On est sur le terrain tous les jours, donc on connaît bien le terrain, puis ça nous permet de mieux ajuster nos interventions.»