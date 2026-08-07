Bonne nouvelle

Le Journal de Montréal révèle que les décharges d’armes à feu connaissent une diminution marquante dans la région métropolitaine, passant de 145 événements recensés en 2021 à seulement 39 en 2026.

Ce bilan est le fruit d'une concertation stratégique entre les divers corps policiers de la région, soit le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de police de Laval, le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) et la Sûreté du Québec (SQ).

Écoutez Philippe Cantin en discuter lors de son tour d'horizon, vendredi matin.