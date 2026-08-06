Le printemps dernier, l'humoriste François Bellefeuille a lancé une campagne sur les réseaux sociaux: trouver un stagiaire pour passer l'été avec lui.
Il fallait être vidéaste, monteur et spécialiste des réseaux sociaux.
Écoutez François Bellefeuille et son stagiaire, Étienne Petit, avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- François Bellefeuille a sélectionné Étienne Petit, diplômé de l’École nationale de l’humour, comme stagiaire après avoir reçu 300 candidatures;
- Le fan-club de Bellefeuille a eu son mot à dire dans la sélection;
- Petit accompagne Bellefeuille en tournée, il gère ses réseaux sociaux, participe à des spectacles et il crée du contenu vidéo;
- Bellefeuille souligne l’importance des réseaux sociaux pour rester pertinent, la complémentarité de leurs profils et les défis actuels du métier d’humoriste face à la concurrence et à l’évolution du secteur.