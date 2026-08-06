Le printemps dernier, l'humoriste François Bellefeuille a lancé une campagne sur les réseaux sociaux: trouver un stagiaire pour passer l'été avec lui.

Il fallait être vidéaste, monteur et spécialiste des réseaux sociaux.

Écoutez François Bellefeuille et son stagiaire, Étienne Petit, avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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