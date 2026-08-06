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Le spectacle céleste annuel des Perséides

Pluie de météores sans Lune: pourquoi la nuit du 12 au 13 août sera magique

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 août 2026 16:57

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Pluie de météores sans Lune: pourquoi la nuit du 12 au 13 août sera magique
Le moment le plus favorable aux observations des perséides serait dans la nuit du mercredi 12 août au jeudi 13 août / Adobe Stock / Augusto

Loïc Quesnel, du Planétarium de Montréal, détaille les conditions parfaites pour observer les Perséides et l'éclipse solaire totale.

Le coordinateur scientifique du Planétarium explique que les Perséides sont des météores nés de débris cométaires traversés chaque année par la Terre.

Bien que ces météores semblent surgir de la constellation de Persée, ils peuvent illuminer tout le ciel.

Au Québec et dans l’est du Canada, le moment le plus favorable aux observations est le mercredi 12 août vers 22h00.

Écoutez Loïc Quesnel, du Planétarium de Montréal, jeudi après-midi, à l'émission Le Québec maintenant avec Catherine Brisson et Stéphane Leclerc. 

Un horizon dégagé et une vue large restent essentiels pour bien profiter du spectacle.

« Cette année, l'activité maximale qui est attendue pour les Perséides se trouve pendant la nouvelle lune donc pas de Lune, un ciel parfaitement noir. 
C'est le même phénomène [...] qui se produit lorsque la Lune sur son orbite va se placer très exactement entre le Soleil et la Terre. »

Loïc Quesnel, coordinateur scientifique du Planétarium de Montréal

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