Le spectacle céleste annuel des Perséides

Loïc Quesnel, du Planétarium de Montréal, détaille les conditions parfaites pour observer les Perséides et l'éclipse solaire totale.

Le coordinateur scientifique du Planétarium explique que les Perséides sont des météores nés de débris cométaires traversés chaque année par la Terre.

Bien que ces météores semblent surgir de la constellation de Persée, ils peuvent illuminer tout le ciel.

Au Québec et dans l’est du Canada, le moment le plus favorable aux observations est le mercredi 12 août vers 22h00.

Écoutez Loïc Quesnel, du Planétarium de Montréal, jeudi après-midi, à l'émission Le Québec maintenant avec Catherine Brisson et Stéphane Leclerc.

Un horizon dégagé et une vue large restent essentiels pour bien profiter du spectacle.