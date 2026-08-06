Nouvelles insultes de Donald Trump

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, de passage à Saguenay jeudi, a été interrogé sur les plus récents propos du président américain Donald Trump, qui a qualifié les Canadiens de méchants (nasty).

Écoutez à ce sujet Hugo Ouellet, journaliste et animateur pour KYK 95.7, à Saguenay, au micro de Catherine Brisson.

Le premier ministre n'a pas répondu aux insultes du président américain, mais a abordé les enjeux des tarifs imposés par Donald Trump, notamment sur l’aluminium et l’industrie forestière, en insistant sur l’investissement dans les travailleurs et entreprises canadiennes.

Il a également affirmé la fidélité du Parti libéral à la gestion de l’offre lors de l'élection partielle à Chicoutimi.

Autre sujet abordé

À Québec, Christine Tremblay, 76 ans, et atteinte d’Alzheimer, a été arrêtée par le Service de police de la ville de Québec après une dispute en résidence, ce qui a soulevé des critiques sur la gestion policière des personnes vulnérables.

Écoutez à ce sujet, Jacques Martin, journaliste pour le FM93, à Québec, avec Catherine Brisson.