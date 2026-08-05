MySpace pourrait peut-être faire son retour... avec de nouveaux règlements.
Le réseau MySpace pourrait peut-être faire son retour. Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy avec Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- MySpace, le réseau social fondé par Tom Anderson, pourrait faire son retour;
- Le site serait moins addictif que les plateformes actuelles dominées par les algorithmes;
- On évoque le rôle de MySpace dans la carrière d’artistes comme Cœur de Pirate et Adèle;
- Une poursuite au Delaware contre les algorithmes des grandes plateformes a été déposée.