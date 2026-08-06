Bris de services en ostétrique

Le Québec fait face à une augmentation inquiétante des bris de services en obstétrique.

Selon le Dr Dominique Tremblay, président de l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, la cause principale demeure la pénurie d'infirmières spécialisées en périnatalité.

À cela s'ajoute un manque criant de gynécologues-obstétriciens, attribuable à la réduction passée des postes en formation par le gouvernement, sans oublier que les départs à la retraite surpassent désormais les nouvelles arrivées, créant une surcharge de travail généralisée dans le réseau.

Écoutez l'entrevue avec le Dr Dominique Tremblay qui fait le point sur la situtation tout réclamant une réorganisation et une consolidation des pôles de maternité, jeudi à l'émission Le Québec maintenant avec Catherine Brisson.