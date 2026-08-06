192 animaux depuis le 1er juillet

La SPCA du Saguenay a récemment dénoncé sur Facebook la hausse importante d'abandons d'animaux à laquelle elle est confrontée.

Effectivement, depuis le 1er juillet, l'organisation a reçu 192 animaux, alors que la région est plus petite que celle de Montréal.

Écoutez la journaliste Léa Compartino faire le point sur cette triste situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.