192 animaux depuis le 1er juillet

La SPCA du Saguenay a récemment dénoncé sur Facebook la hausse importante d'abandons d'animaux à laquelle elle est confrontée.
Effectivement, depuis le 1er juillet, l'organisation a reçu 192 animaux, alors que la région est plus petite que celle de Montréal.
Écoutez la journaliste Léa Compartino faire le point sur cette triste situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Je pensais, comme sans doute plusieurs personnes, que ça pouvait être lié à la période de déménagement. Lucie Lacasse, technicienne en santé animale et coordonnatrice aux soins à la SPCA Saguenay, croit que c'est surtout une question de coût et le manque de disponibilité des vétérinaires à Saguenay, qui est quand même un enjeu.»