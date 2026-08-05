Un artisan québécois conçoit une batterie sur mesure pour Angine de poitrine

William Leclerc, propriétaire d’Ebenor Percussion, a conçu une toute nouvelle batterie pour le groupe Angine de poitrine, inaugurée lors du festival Festivent.

Fabriqué sur mesure à Saint-Sébastien, près de Lac-Mégantic, cet instrument en aluminium a été spécialement adapté aux exigences sonores du groupe, afin de lui offrir une sonorité sèche et définie.

Il raconte comment il est entré en contact avec le groupe et le processus de création avec le batteur du groupe, Klek.

Écoutez William Leclerc, propriétaire d'Ebenor Percussion, discuter de cet instrument, mercredi, au micro de Philippe Cantin.