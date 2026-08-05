Poids des stars et image corporelle

L'extrême maigreur observée chez certaines célébrités, comme Ariana Grande, fait beaucoup jaser...

Marie-Michèle Ricard, psychothérapeute et spécialiste de l'image corporelle, explique que face à l'obsession de notre société pour le poids, il vaut mieux éviter de commenter le corps d'autrui et plutôt axer la discussion sur les qualités, la valeur personnelle et la fonctionnalité du corps, particulièrement auprès des jeunes.

Écoutez les explications de Marie-Michèle Ricard, psychoéducatrice, psychothérapeute et autrice spécialisée en image corporelle, mercredi à Cantin le matin.