Le film Tissé serré, du réalisateur Harrison Houde, prend l’affiche vendredi.
Écoutez Emmanuel Bilodeau discuter de son rôle principal dans ce film avec l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le film Tissé serré, d’Harrison Hood, est inspiré d’une histoire vraie sur la dépendance au fentanyl. Il met aussi en vedette France Castel, Maxim Roy, Guy Jodoin et Didier Lucien;
- Le long-métrage évoque la relation père-fils, l’impact du fentanyl à Ottawa, et son changement de perception sur la dépendance;
- Bilodeau partage aussi son projet d’autoconstruction écologique, lié à ses émissions sur l’autosuffisance, et annonce le retour des Boys en tournée au Québec en avril prochain.