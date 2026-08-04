Le film La Bataille de Gaulle est un long métrage historique en deux volets réalisé par Antonin Beaudry et avec Simon Abkarian dans le rôle de Charles de Gaulle. Le premier volet sort au Québec le 14 août.

Écoutez le réalisateur Antonin Beaudry et l'acteur Simon Abkarian avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

Le film explore le rôle primordial de Charles de Gaulle dans la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment l'affaire Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de son passage en Angleterre.

Le long-métrage vise à inspirer les jeunes sur la liberté et l’espoir.

Le budget de 120 millions de dollars canadiens. Le second volet sortira le 11 septembre.