Inondations et glissements de terrain

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le Québec au cours des 24 dernières heures ont fortement abîmé certains tronçons routiers.

La municipalité de L'Ascension dans les Laurentides a déclenché l'état d'urgence en raison des précipitations.

Plusieurs chemins ont été endommagés et sont devenus totalement impraticables.

En Mauricie, le ministère des Transports a fermé la route 25, entre La Tuque et Wemotaci, en raison d’un enjeu de sécurité lié aux fortes pluies alors qu'aucun chemin de détour n'est possible dans le secteur.

Il est tombé plus de 90 millimètres de pluie dans les dernières 24 heures dans plusieurs régions du Québec, notamment dans certains secteurs des Laurentides.

Écoutez Philippe Cantin faire le point, mardi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

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