Sécurité près des surfaces d'eau

Depuis le début de l'été, 48 personnes sont mortes noyées, dont 9 au cours des vacances de la construction. Si le bilan est meilleur qu'il y a quelques décennies, ces statistiques demeurent préoccupantes et rejoignent la moyenne des cinq dernières années.

Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, faire le point et donner des pistes de solution pour contrer ce triste phénomène, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.