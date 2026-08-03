Sécurité près des surfaces d'eau

Depuis le début de l'été, 48 personnes sont mortes noyées, dont 9 au cours des vacances de la construction. Si le bilan est meilleur qu'il y a quelques décennies, ces statistiques demeurent préoccupantes et rejoignent la moyenne des cinq dernières années.
Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, faire le point et donner des pistes de solution pour contrer ce triste phénomène, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«On sous-estime la rivière, parce qu'elle nous parait calme à la surface. Mais, sous cette surface, il y a des courants. Les statistiques démontrent que nos victimes étaient situées à plus ou moins 15 mètres du bord de l'embarcation, du quai, ou près du fond de la rive en question. Donc, nécessairement, ils ont surestimé leurs capacités de savoir nager aussi.»
Quelques points abordés:
- Le manque d'assiduité généralisé concernant le port de la veste de flottaison en embarcation nautique;
- Vacances de la construction: un bilan de neuf noyades;
- L'importance des espaces sécuritaires.