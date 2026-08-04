Malgré des interruptions causées par la pluie à Montréal, le Québécois Gabriel Diallo a signé une victoire fort émouvante au premier tour contre le Français Kyrian Jacquet (6-7, 6-3, 6-2).
Évoluant à quelques minutes de l'endroit où il a grandi, Diallo s'est nourri de l'énergie de la foule pour l'emporter.
Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf faire le point, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
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