Malgré des interruptions causées par la pluie à Montréal, le Québécois Gabriel Diallo a signé une victoire fort émouvante au premier tour contre le Français Kyrian Jacquet (6-7, 6-3, 6-2).

Évoluant à quelques minutes de l'endroit où il a grandi, Diallo s'est nourri de l'énergie de la foule pour l'emporter.

Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf faire le point, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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