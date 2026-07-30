Diversification des marchés et politique d'achat

Le lieutenant politique du Québec et ministre fédéral, Joël Lightbound, aborde l'inquiétude suscitée par la menace de nouveaux tarifs douaniers américains.

Il souligne que le gouvernement se concentre sur les éléments qu'il contrôle, notamment la diversification des marchés d'exportation et la politique «Achetez canadien».

M. Lightbound réaffirme également la volonté d'Ottawa de négocier de manière constructive avec Washington.

Enfin, le ministre défend la tenue de l'élection partielle fédérale dans Chicoutimi–Le Fjord le 31 août...

Écoutez Joël Lightbound, lieutenant du Québec et ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, jeudi à Cantin le matin.