Plusieurs femmes ont signalé des cas d’hommes se masturbant publiquement sur les plages de Verdun, rapporte le journal 24h.
Écoutez la journaliste Léa Compartino en discuter avec l'animatrice Catherine Brisson à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés;
- Des femmes signalent des cas d’hommes se masturbant publiquement;
- La journaliste Léa Compatino a parlé à l'une des femmes ayant surpris un de ses hommes;
- Des témoignages, relayés sur Facebook, ont mené à des plaintes auprès du poste de quartier local, qui encourage victimes et témoins à contacter la police;
- Aucun suspect n’a été identifié;
- On a renforcé la présence de patrouilleurs et cadets pour assurer la sécurité du secteur.