Décès d'un mineur à Shawinigan

La Sûreté du Québec continue de déployer ses ressources en Mauricie pour retrouver Philippe Benoit, 41 ans, visé par un mandat d'arrestation pour le meurtre au premier degré d'un mineur de 16 ans à Shawinigan.

Cette opération d'envergure mobilise à la fois des policiers, une équipe équestre et un hélicoptère. Un avis de recherche a également été diffusé à l'ensemble des corps policiers du Québec et de l'Ontario.

Écoutez la porte-parole de la SQ, Audrey-Anne Bilodeau, faire le point sur la chasse à l'homme en cours, mardi, au Québec maintenant.

L'historique de problèmes de santé mentale du suspect est également un point qui est évalué dans le cadre de l'enquête, comme le mentionne la porte-parole, qui rappelle aux personnes qui apercevraient Philippe Benoit de ne pas l'approcher et de communiquer avec les policiers.