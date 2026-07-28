Travaux sur une conduite

La Ville de Montréal a communiqué une mise à jour sur l'avancement des travaux de la conduite d'eau potable sur l'avenue Atwater. Ce chantier, débuté au mois de mai, touche seize arrondissements et plus d'un million de Montréalais.

Initialement prévus pour durer six semaines, les travaux de la conduite Atwater devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août.

Cette conduite, qui date de 1984, est l'une des plus importantes du réseau de distribution de la métropole.

Pour rappel, la Ville de Montréal avait demandé aux citoyens de réduire leur consommation d'eau au début de la période estivale en raison des travaux sur cette infrastructure. La fermeture simultanée de deux autres conduites principales accentue la pression sur le réseau de distribution et la Ville réitère son appel à la population pour réduire la consommation d'eau au quotidien jusqu'à la fin de l'été.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier faire le point sur les travaux, mardi, au micro de Catherine Brisson.