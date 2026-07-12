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Chronique culturelle

Pièce Boulevard Pérusse: «Je suis convaincue que ce sera un autre beau succès»

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Entendu dans

Signé l'été

le 12 juillet 2026 09:53

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Pièce Boulevard Pérusse: «Je suis convaincue que ce sera un autre beau succès»
Marjorie Vallée / Cogeco Média

L'humoriste François Pérusse signe sa toute première pièce de théâtre, intitulée Boulevard Pérusse, qui sera présentée au Théâtre Lionel-Groulx jusqu'au 22 août. La pièce sera ensuite en tournée à travers le Québec.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Ce sera bien intéressant de voir ça. Je suis convaincue que ça va être un autre beau succès. On dirait que tout ce que touche François Pérusse depuis de nombreuses années fonctionne.»

Marjorie Vallée

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  • Quelques pièces à voir au théâtre cet été

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