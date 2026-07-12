Chronique culturelle

L'humoriste François Pérusse signe sa toute première pièce de théâtre, intitulée Boulevard Pérusse, qui sera présentée au Théâtre Lionel-Groulx jusqu'au 22 août. La pièce sera ensuite en tournée à travers le Québec.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Ce sera bien intéressant de voir ça. Je suis convaincue que ça va être un autre beau succès. On dirait que tout ce que touche François Pérusse depuis de nombreuses années fonctionne.»
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