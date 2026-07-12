Chronique culturelle

L'humoriste François Pérusse signe sa toute première pièce de théâtre, intitulée Boulevard Pérusse, qui sera présentée au Théâtre Lionel-Groulx jusqu'au 22 août. La pièce sera ensuite en tournée à travers le Québec.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.