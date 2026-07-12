Initiative à la Ville de Lévis

Face à la hausse du nombre de noyades et à une forte demande pour les cours de natation, la Ville de Lévis a décidé de bonifier son programme Explor’Eau, qui vise à encourager l'apprentissage progressif de la nage en dehors des cours traditionnels.

Écoutez Marie-Ève Godin, conseillère en sport et plein air à la programmation aquatique de la Ville de Lévis, présenter le projet, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.