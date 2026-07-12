Initiative à la Ville de Lévis

Face à la hausse du nombre de noyades et à une forte demande pour les cours de natation, la Ville de Lévis a décidé de bonifier son programme Explor’Eau, qui vise à encourager l'apprentissage progressif de la nage en dehors des cours traditionnels.
Écoutez Marie-Ève Godin, conseillère en sport et plein air à la programmation aquatique de la Ville de Lévis, présenter le projet, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Apprendre à nager, c'est vraiment une clé pour prévenir les noyades. Le programme Explor’Eau permet d'apprendre en utilisant des passeports qui comprennent des défis et des missions représentant un peu des habiletés clés de la natation, qu'on peut faire de façon autonome ou encadrée.»