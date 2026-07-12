Robert James Penny à Signé l'été

Tout l’été, Jean-François Baril reçoit à son micro des personnalités québécoises connues pour discuter de leur carrière et prendre de leurs nouvelles.
Cette semaine, c'est le chef cuisinier, auteur et animateur québécois Robert James Penny, mieux connu sous le nom de Bob le chef, qui est l'invité de l'équipe.
Écoutez Bob le chef discuter de sa carrière, de ses stratégies d'affaires, et de son souhait de démocratiser la cuisine pour que tous y aient accès.
Il explique notamment comment il a débuté son projet de L'Anarchie Culinaire il y a une vingtaine d'années.
«Ce que je reprochais aux émissions de cuisine, c'était les produits spécialisés qu'on utilisait. Bien sûr, j'adore les produits du terroir. Mais le gars à Paspébiac ne peut pas aller au marché Jean-Talon acheter un vinaigre de poire vieilli qu'il ne réutilisera pas de toute façon. Puis ça me choquait. Moi, je voulais faire une cuisine pour mes chums, une cuisine accessible à ces gens là. Puis je trouvais qu'il n’y avait pas de show de cuisine pour eux.»