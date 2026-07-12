Robert James Penny à Signé l'été

Tout l’été, Jean-François Baril reçoit à son micro des personnalités québécoises connues pour discuter de leur carrière et prendre de leurs nouvelles.

Cette semaine, c'est le chef cuisinier, auteur et animateur québécois Robert James Penny, mieux connu sous le nom de Bob le chef, qui est l'invité de l'équipe.

Écoutez Bob le chef discuter de sa carrière, de ses stratégies d'affaires, et de son souhait de démocratiser la cuisine pour que tous y aient accès.

Il explique notamment comment il a débuté son projet de L'Anarchie Culinaire il y a une vingtaine d'années.