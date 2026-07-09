Le Tempo de Toronto, la première équipe canadienne de la WNBA, débarque à Montréal pour y disputer deux matchs préparatoires dans le cadre de sa saison inaugurale.

Avec une capacité de 22 000 spectateurs, l'événement pourrait battre le record d'affluence pour un match de saison régulière de la ligue.

Écoutez Patricia Demers, directrice générale de la Fondation ALÉO et ancienne joueuse de basketball universitaire et professionnel, en discuter avec la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf et l'animateur Philippe Cantin, jeudi.