Richard Martel quitte pour le Sénat

Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, a récemment décidé de quitter son poste et faire le saut pour devenir sénateur, ce qui forcera la tenue d'une autre élection partielle pour le remplacer dans sa circonscription.

Écoutez le journaliste au Saguenay Dominic Fortin en discuter dimanche, lors du tour de l'actualité des régions au micro de l'animateur Jean-François Baril.