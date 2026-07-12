Richard Martel quitte pour le Sénat

Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, a récemment décidé de quitter son poste et faire le saut pour devenir sénateur, ce qui forcera la tenue d'une autre élection partielle pour le remplacer dans sa circonscription.
Écoutez le journaliste au Saguenay Dominic Fortin en discuter dimanche, lors du tour de l'actualité des régions au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Mark Carney, on va se le dire, sur celle-là, il a été bon. Parce qu'il a réussi à enlever aux conservateurs un comté important au Québec. Parce que Richard Martel, tant qu'il était là, il allait être réélu. Alors c'est un coup de génie que personne n'a vu venir.»