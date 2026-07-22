Légende du jazz montréalais

Le grand pianiste de jazz montréalais Oliver Jones est mort, mercredi, à l'âge de 91 ans.

Les causes du décès n'ont pas été précisées.

L'annonce de son décès a été faite sur les réseaux sociaux par Simon Fauteux, président de Six media marketing et relationniste d'Oliver Jones pour Justin Time depuis 2000.

Né dans la Petite-Bourgogne le 11 septembre 1934, Oliver Jones a rapidement développé un intérêt pour le piano, et ce dès l'âge précoce de trois ans.

Son mentor était son grand ami et autre légendaire pianiste montréalais, Oscar Peterson, avec lequel il a partagé un programme à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts durant le Festival de jazz, à l'été 2004.

Doté d'un talent hors du commun, Oliver Jones a partagé la scène avec les plus grandes légendes du jazz, dont Buddy Rich, Tony Bennett et Oscar Peterson.

Il avait pris sa retraite en l'an 2000, mais était revenu sur scène plusieurs fois par la suite, notamment au Festival de jazz, en 2014.

Fait officier de l’Ordre du Canada en 1993 et chevalier de l’Ordre national du Québec en 1994, Oliver Jones a reçu, au cours de son illustre carrière de plus de 80 ans, à peu près tous les prix et hommages imaginables.