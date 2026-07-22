La bande sonore de la série canadienne Heated Rivalry, réalisée par le Montréalais Jacob Tierney, réalise un véritable exploit.

Elle s'est hissée parmi les dix meilleures positions du classement Billboard 200 aux États-Unis, une première pour la trame sonore d'une série télévisée depuis dix ans.

L'album met en lumière plusieurs talents d'ici.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix faire le point sur ce succès phénoménal, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Autre sujet abordé

Un film biographique sur Snoop Dogg: le rappeur aura droit à son propre biopic intitulé Snoop, produit par Universal et porté par l'acteur Jonathan Daviss, avec une sortie prévue le 6 août 2027.