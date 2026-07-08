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La nécessité de modifier nos comportements

Gestion de l'eau et des déchets: vers une tarification plus équitable?

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 8 juillet 2026 14:35

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Gestion de l'eau et des déchets: vers une tarification plus équitable?
Le midi / Cogeco Média

La mairesse de Nicolet et première vice-présidente de l’UMQ, Geneviève Dubois, s’est entretenue sur l'urgence de repenser la gestion des matières résiduelles et de l’eau au Québec.

Alors que les municipalités jonglent avec d'importants déficits d'infrastructures, la tarification basée uniquement sur la valeur foncière montre ses limites, puisqu'elle ne reflète pas la consommation réelle des citoyens.

Mme Dubois soulève la nécessité de modifier nos comportements, d'autant plus que les Québécois figurent parmi les plus grands consommateurs d’eau.

Écoutez Geneviève Dubois aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Le mètre cube qui est le plus intelligent, c'est celui qu'on n'utilise pas. [...] À un moment donné, il va falloir revoir nos propres comportements»

Geneviève Dubois

La réduction des collectes de déchets force une réévaluation des pratiques citoyennes tout en optimisant les coûts municipaux.

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