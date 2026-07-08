La mairesse de Nicolet et première vice-présidente de l’UMQ, Geneviève Dubois, s’est entretenue sur l'urgence de repenser la gestion des matières résiduelles et de l’eau au Québec.

Alors que les municipalités jonglent avec d'importants déficits d'infrastructures, la tarification basée uniquement sur la valeur foncière montre ses limites, puisqu'elle ne reflète pas la consommation réelle des citoyens.

Mme Dubois soulève la nécessité de modifier nos comportements, d'autant plus que les Québécois figurent parmi les plus grands consommateurs d’eau.

Écoutez Geneviève Dubois aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.