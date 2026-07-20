Élona Bédard

Outre la victoire de 1-0 par l'Espagne face à l'Argentine, il y a eu un spectacle de la mi-temps, dimanche, lors de la finale du Mondial.
Écoutez Stéphane Leclair et Meeker Guerrier en discuter en compagnie de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Vu à l'écran, Stéphane Leclair n'a pas trouvé le spectacle très concluant;
- Vu sur place, Meeker Guerrier estime que c'était comme assister à des coulisses d'un numéro, sans plus;
- Stéphane Leclair a parlé à la danseuse québécoise Enola Bédard, 23 ans, qui a été invitée par Shakira.