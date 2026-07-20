Une 20e année

La 20e édition du festival Haïti en folie aura lieu du 23 au 27 juillet, à Montréal. C’est le plus grand festival pluridisciplinaire hors Haïti entièrement dédié à sa culture.

Et c'est le 20e anniversaire...

Écoutez Fabienne Colas, fondatrice et directrice générale, Festival Haïti en Folie, en compagnie de Catherine Brisson.

Le festival propose des spectacles, le défilé Rara, une foire culinaire et il commémore l'indépendance d’Haïti et la participation des Grenadiers à la Coupe du monde, rassemblant des milliers de participants de diverses origines à Montréal.