À vélo et à pied

Avec le retour du beau temps, l’utilisation des vélos et des trottinettes électriques explose à Montréal, tout comme le nombre d'accidents. Le Dr Julio Fernandez, orthopédiste au CHUM et professeur à l’Université de Montréal, tire la sonnette d'alarme sur les dangers de la micro-mobilité urbaine et rappelle l'importance cruciale de protéger sa tête.

Les statistiques sont révélatrices, alors que 5% des décès sur la route au Québec sont des piétons. Ce chiffre grimpe à près de 20% pour les cyclistes.

Les traumatismes à la tête représentent quant à eux 50% des décès.

Écoutez le Dr Julio Fernandes, chirurgien orthopédiste, discuter de ces risques, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.