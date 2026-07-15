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À vélo et à pied

Les blessures de l'été: les cas les plus fréquents d'un orthopédiste

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 15 juillet 2026 10:09

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Les blessures de l'été: les cas les plus fréquents d'un orthopédiste
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Avec le retour du beau temps, l’utilisation des vélos et des trottinettes électriques explose à Montréal, tout comme le nombre d'accidents. Le Dr Julio Fernandez, orthopédiste au CHUM et professeur à l’Université de Montréal, tire la sonnette d'alarme sur les dangers de la micro-mobilité urbaine et rappelle l'importance cruciale de protéger sa tête.

Les statistiques sont révélatrices, alors que 5% des décès sur la route au Québec sont des piétons. Ce chiffre grimpe à près de 20% pour les cyclistes.

Les traumatismes à la tête représentent quant à eux 50% des décès.

Écoutez le Dr Julio Fernandes, chirurgien orthopédiste, discuter de ces risques, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

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