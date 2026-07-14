Français québécois et européen

À l'occasion de la fête nationale française, on s’arrête sur l’évolution de la langue de part et d’autre de l’Atlantique.

Malgré les siècles et les influences régionales, le français québécois et le français européen partagent une similarité linguistique plus semblable que la croyance populaire, estimée à plus de 90 %.

Ce pourcentage grimpe même à 98 % dans la langue écrite.

Quelles sont les différences persistantes entre la langue de Molière et celle des Tremblay?

Écoutez l'ancien conseiller linguistique de Radio-Canada, Guy Bertrand, à ce sujet, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.