30 ans depuis la catastrophe

Il y a exactement 30 ans, la région du Saguenay était frappée par des inondations historiques.

Le déluge de 1996 a causé dix décès, forcé l’évacuation de 16 000 personnes et engendré plus d’un milliard de dollars de dommages, laissant derrière lui des images gravées dans la mémoire collective, comme celle de la Petite Maison Blanche de Chicoutimi.

Invité à revenir sur cette catastrophe, l’humoriste et animateur Michel Barrette évoque le traumatisme persistant, mais surtout l'élan de générosité sans précédent et le concert-bénéfice historique qui ont suivi ce drame.

Écoutez le comédien Michel Barrette revenir sur cette catastrophe, vendredi, au micro de Catherine Brisson.