Une tendance qui inquiète les scientifiques

Vous rêvez d'un réfrigérateur digne d'un conte de fées?

Bienvenue dans la tendance du «fridgescaping»!

Initié sur TikTok, ce mouvement consiste à métamorphoser son frigo en véritable œuvre d’art inspirée de Pinterest, à coups de vases de fleurs fraîches, de vaisselle vintage et de guirlandes lumineuses.

Si l’idée promet de romantiser votre quotidien, les scientifiques, eux, tirent la sonnette d'alarme.

Risques de prolifération bactérienne, intoxications et rupture de la chaîne du froid : cette esthétique s'avère bien dangereuse.

Écoutez la chronique santé et bien-être d'Andréanne Théberge, mardi avant-midi à L'effet Lavallée.