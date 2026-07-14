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Une tendance qui inquiète les scientifiques

«Fridgescaping»: l’art de romantiser son frigo... à ses risques et périls!

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 14 juillet 2026 10:09

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Andréanne Théberge
Andréanne Théberge
«Fridgescaping»: l’art de romantiser son frigo... à ses risques et périls!
Andréanne Théberge / Cogeco Média

Vous rêvez d'un réfrigérateur digne d'un conte de fées?

Bienvenue dans la tendance du «fridgescaping»!

Initié sur TikTok, ce mouvement consiste à métamorphoser son frigo en véritable œuvre d’art inspirée de Pinterest, à coups de vases de fleurs fraîches, de vaisselle vintage et de guirlandes lumineuses.

Si l’idée promet de romantiser votre quotidien, les scientifiques, eux, tirent la sonnette d'alarme.

Risques de prolifération bactérienne, intoxications et rupture de la chaîne du froid : cette esthétique s'avère bien dangereuse. 

Écoutez la chronique santé et bien-être d'Andréanne Théberge, mardi avant-midi à L'effet Lavallée

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