Prêt à camper, yourtes, activités…

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Le camping au Québec: entre confort moderne et retour aux sources

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 14 juillet 2026 10:10

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Le camping au Québec: entre confort moderne et retour aux sources
le camping au Québec connaît une croissance, notamment chez les jeunes, avec une hausse de 16 % des utilisateurs de tentes en 2023. / kosmos111/ Adobe Stock

Le camping au Québec connaît un engouement exceptionnel, attirant de plus en plus de jeunes adeptes.

Pour répondre à cette demande croissante, l'industrie se transforme en diversifiant son offre, allant des véhicules récréatifs aux prêts-à-camper insolites.

Toutefois, cette quête de confort pousse les parcs, comme ceux de la SEPAQ, à imposer des règles plus strictes concernant le bruit ou l'usage des hamacs, afin de préserver la nature et la tranquillité de chacun.

Francis Lessard, de la FQCC, rappelle que le camping repose avant tout sur des valeurs d'entraide et de respect mutuel, invitant chaleureusement les auditeurs à redécouvrir les joies du plein air.

Écoutez Francis Lessard, DG de la Fédération québécoise des campeurs et campeuses, expliquer le tout, mardi à L'effet Lavallée

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