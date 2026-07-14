Prêt à camper, yourtes, activités…

Le camping au Québec connaît un engouement exceptionnel, attirant de plus en plus de jeunes adeptes.

Pour répondre à cette demande croissante, l'industrie se transforme en diversifiant son offre, allant des véhicules récréatifs aux prêts-à-camper insolites.

Toutefois, cette quête de confort pousse les parcs, comme ceux de la SEPAQ, à imposer des règles plus strictes concernant le bruit ou l'usage des hamacs, afin de préserver la nature et la tranquillité de chacun.

Francis Lessard, de la FQCC, rappelle que le camping repose avant tout sur des valeurs d'entraide et de respect mutuel, invitant chaleureusement les auditeurs à redécouvrir les joies du plein air.

Écoutez Francis Lessard, DG de la Fédération québécoise des campeurs et campeuses, expliquer le tout, mardi à L'effet Lavallée.