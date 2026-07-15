Blocage des nouvelles sur les médias sociaux

Alors que les sites de nouvelles officiels sont bannis des plateformes Instagram et Facebook au Canada depuis bientôt trois ans, un sondage montre que la majorité des utilisateurs ignorent l'existence de ce blocage.

Cette situation permet aux sites non officiels et aux fausses nouvelles de prendre encore plus de place tandis que les internautes ont davantage de difficulté à discerner les fausses informations.

Écoutez Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), faire le point, mercredi, à l’émission Le matin.

Il pointe du doigt l’émergence de sites qui utilisent l’image de personnalités connues pour faire de la publicité pour des logiciels de cryptomonnaie ou encore des conseils de santé frauduleux pour illustrer le danger de la situation.