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Nouveau statut

L'Hôpital général juif devient un CHU: un levier pour l'innovation en santé

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Le matin

le 15 juillet 2026 08:18

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
L'Hôpital général juif devient un CHU: un levier pour l'innovation en santé
L'Hôpital général juif de Montréal franchit une étape historique en obtenant officiellement le statut de centre hospitalier universitaire (CHU). / JHVEPhoto / Adobe Stock

L'Hôpital général juif de Montréal franchit une étape historique en obtenant officiellement le statut de centre hospitalier universitaire (CHU).

Pour les patients, si aucun changement visible ne va perturber leurs visites à court terme, cette reconnaissance vient consolider la réputation d'excellence de l'établissement. 

Ce titre renforce de manière cruciale la capacité de l'hôpital à faire progresser les soins de santé, en propulsant la recherche clinique, l'enseignement universitaire ainsi que l'innovation médicale.

Écoutez Erin Cook, PDG adjointe de Santé Québec Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal, faire le point à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Cette nouvelle désignation d'envergure permet également d'accroître l'attractivité de l'établissement auprès des plus grands chercheurs à l'échelle internationale.

Historiquement affilié à l'Université McGill, l'Hôpital général juif pourra ainsi mieux retenir ses talents et obtenir du financement supplémentaire pour propulser ses projets d'avant-garde.

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