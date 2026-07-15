Signé par Amazon

Les amateurs de cinéma s'apprêtent à replonger dans les coulisses de l’un des plus grands chefs-d'œuvre du grand écran alors qu'un tout nouveau film biographique, produit par Amazon, retracera la création du légendaire film Rocky de 1976.

C’est l’acteur Anthony Ippolito qui aura la lourde tâche de prêter ses traits à l'incomparable Sylvester Stallone dans cette œuvre attendue pour le mois de novembre.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, mercredi, au micro de Catherine Brisson.