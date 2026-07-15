Signé par Amazon

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Un nouveau film biographique sur la création de Rocky

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 juillet 2026 15:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Un nouveau film biographique sur la création de Rocky
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Les amateurs de cinéma s'apprêtent à replonger dans les coulisses de l’un des plus grands chefs-d'œuvre du grand écran alors qu'un tout nouveau film biographique, produit par Amazon, retracera la création du légendaire film Rocky de 1976.

C’est l’acteur Anthony Ippolito qui aura la lourde tâche de prêter ses traits à l'incomparable Sylvester Stallone dans cette œuvre attendue pour le mois de novembre.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets discutés:

  • Québec Redneck Bluegrass présente son sixième album;
  • Cirque du Soleil: le spectacle Paradis perdu en hommage à Jean Leloup en première à Trois-Rivières.

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