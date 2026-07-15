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Abolition de la TVQ sur plusieurs produits

«Pour une fois qu'une taxe disparait, c'est une bonne nouvelle» -Michel Rochette

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 juillet 2026 17:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Pour une fois qu'une taxe disparait, c'est une bonne nouvelle» -Michel Rochette
Une salade de fruit / La Presse canadienne

En mai dernier, la première ministre Christine Fréchette annonçait l’abolition de la TVQ sur plusieurs produits en vigueur. Une mesure qui donne du fil à retordre aux détaillants et qui coûterait 100 M$ de dollars par année au gouvernement.

Est-ce que cette mesure fait une réelle différence sur le portefeuille des Québécois?

Écoutez à ce sujet Michel Rochette, président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail, en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.

Michel Rochette explique que cette réforme corrige des incohérences fiscales sur des aliments (barres tendres, salades de fruits, noix, pâtisseries) et d'autres produits d’usage courant.

Les sujets discutés

  • La mesure génère une économie moyenne de 50 $ par an pour une famille;
  • La TPS de 5 % (fédérale) demeure applicable.
  • La mise en œuvre a été complexe, surtout pour les petits détaillants.

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