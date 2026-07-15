En mai dernier, la première ministre Christine Fréchette annonçait l’abolition de la TVQ sur plusieurs produits en vigueur. Une mesure qui donne du fil à retordre aux détaillants et qui coûterait 100 M$ de dollars par année au gouvernement.

Est-ce que cette mesure fait une réelle différence sur le portefeuille des Québécois?

Écoutez à ce sujet Michel Rochette, président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail, en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.

Michel Rochette explique que cette réforme corrige des incohérences fiscales sur des aliments (barres tendres, salades de fruits, noix, pâtisseries) et d'autres produits d’usage courant.

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