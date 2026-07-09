Événement Start Up Fest

Plus de 8000 personnes sont réunies à Montréal pour échanger sur l’avenir de l'intelligence artificielle dans les entreprises et l’investissement.

Le Start Up Fest permet au Québec et au Canada de se placer à l’échelle mondiale au sujet des développements technologiques et numériques.

Écoutez la chroniqueuse et experte en intelligence artificielle Ravy Por raconter le tout, jeudi, à Cantin le matin.

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