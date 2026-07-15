Spectacle hommage

C’est ce mercredi que s'amorce la série de spectacles-hommages du Cirque du Soleil à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières mettant en vedette Jean Leloup.

Le chanteur, toujours très discret, a donné quelques rares entrevues pour l’occasion.

Si tout le monde sait qu’il n’aime pas être mis sous les projecteurs, il n’a pas indiqué s’il allait assister à l’une des représentations proposées au cours de l’été.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix mettre la table pour le spectacle, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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