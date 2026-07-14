Symptômes, traitements et prévention

Une nouvelle maladie transmise par la tique à pattes noires, l'anaplasmose, retient l’attention des autorités médicales.

Contrairement à la maladie de Lyme, elle ne provoque pas de rougeur cutanée, mais induit un syndrome grippal sévère (fièvre, courbatures, vomissements).

Bien qu'elle puisse s'avérer mortelle ou mener aux soins intensifs, surtout chez les personnes vulnérables, elle se soigne très bien avec l'antibiotique doxycycline.

Face à l'expansion du territoire des tiques due aux changements climatiques, le Dr Alex Carignan conseille de s’inspecter rigoureusement après chaque sortie en plein air et de protéger également les animaux de compagnie.

Écoutez Dr Alex Carignan, microbiologiste à l’Université de Sherbrooke, expliquer le tout, mardi midi au micro de Valérie Beaudoin.