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Sécurité nautique

Hausse des noyades au Québec: «Éduquer et conseiller»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 14 juillet 2026 12:29

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Hausse des noyades au Québec: «Éduquer et conseiller»
Il y a une hausse préoccupante des noyades en milieux naturels au Québec. / La Presse Canadienne

Alors que la saison estivale bat son plein, le bilan provisoire de la situation des noyades au Québec est préoccupant, la province enregistrant une hausse des événements tragiques dans l'eau par rapport à la même période l'année dernière.

La Semaine nationale de prévention de la noyade qui se déroulera du 19 au 25 juillet. 

Que doit-on retenir comme information essentielle afin d'éviter le pire? 

Écoutez Raynald Hawkins faire le point sur la situation et rappeler les conseils de sécurité, mardi, à l’émission Le midi.

Sujets abordés

  • Surveillance;
  • Port de veste de flottaison;
  • L’importance des cours de natation gratuits;
  • La conformité à la réglementation sur les piscines résidentielles.

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