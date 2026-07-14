Canicule et menace de tornades

Le Québec s'apprête à vivre sa journée la plus chaude et instable de l'été 2026.

Environnement Canada prévoit un mercure grimpant à 33 °C, avec un ressenti étouffant de 42 en raison de l'humidex.

Cette chaleur extrême ouvre la voie à un cocktail météo explosif.

Une veille de tornade et d'orages violents est en vigueur le long de la vallée du Saint-Laurent, notamment dans la région du Grand Montréal et Bécancour.

Les autorités préviennent que des rafales destructrices, de la grosse grêle et des pluies torrentielles pourraient frapper dès la fin de l'après-midi, compliquant le retour à la maison.

La prudence est de mise, particulièrement sur les plans d'eau.

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