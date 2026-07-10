Retour d'un grand combattant

Cinq ans après son dernier combat, la vedette irlandaise Conor McGregor effectue son grand retour dans l'octogone, dimanche, face au redoutable Max Holloway.
À 37 ans, «The Notorious» affiche toujours une confiance inébranlable et vise un titre dans une troisième catégorie de poids.
Pourtant, de sérieux doutes planent quant à son réel niveau sportif.
Écoutez l'analyse du journaliste MMA Lucas Sonnac, au micro d'Éric Hoziel, vendredi, aux Amateurs de sports.
«La plupart des analystes ont tendance à dire qu'il y a peu de chances qu'on retrouve un Conor McGregor en super forme. Mais l'espoir, l'espoir fait vivre et on est en train quand même de profiter d'un Conor McGregor qui est toujours dix sur dix, en tout cas en communication.»