Retour d'un grand combattant

Cinq ans après son dernier combat, la vedette irlandaise Conor McGregor effectue son grand retour dans l'octogone, dimanche, face au redoutable Max Holloway.

À 37 ans, «The Notorious» affiche toujours une confiance inébranlable et vise un titre dans une troisième catégorie de poids.

Pourtant, de sérieux doutes planent quant à son réel niveau sportif.

Écoutez l'analyse du journaliste MMA Lucas Sonnac, au micro d'Éric Hoziel, vendredi, aux Amateurs de sports.