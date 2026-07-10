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Retour d'un grand combattant

UFC 329: «Conor McGregor est-il encore un combattant élite?»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juillet 2026 20:28

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
UFC 329: «Conor McGregor est-il encore un combattant élite?»
Conor McGregor effectue son grand retour dans l'octogone, dimanche, face au Max Holloway. / Steve Marcus / Las Vegas Sun via AP

Cinq ans après son dernier combat, la vedette irlandaise Conor McGregor effectue son grand retour dans l'octogone, dimanche, face au redoutable Max Holloway.

À 37 ans, «The Notorious» affiche toujours une confiance inébranlable et vise un titre dans une troisième catégorie de poids.

Pourtant, de sérieux doutes planent quant à son réel niveau sportif.

Écoutez l'analyse du journaliste MMA Lucas Sonnac, au micro d'Éric Hoziel, vendredi, aux Amateurs de sports.

«La plupart des analystes ont tendance à dire qu'il y a peu de chances qu'on retrouve un Conor McGregor en super forme. Mais l'espoir, l'espoir fait vivre et on est en train quand même de profiter d'un Conor McGregor qui est toujours dix sur dix, en tout cas en communication.»

Lucas Sonnac

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