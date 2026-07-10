Géopolitique du sport

Le Comité international olympique (CIO) a levé mardi une partie des restrictions imposées aux athlètes russes.

Cette décision est lourde de sens sur le plan géopolitique selon Yann Roche, président de l'Observatoire de géopolitique et professeur au Département de géographie de l'UQAM.

Écoutez son analyse au micro d'Éric Hoziel, vendredi aux Amateurs de sports.

Le professeur Roche estime que ces boycott n'ont que très peu d'impact sur les choix politiques des pays sanctionnés.